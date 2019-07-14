Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Магуайра – англієць стане найдорожчим захисником у світі

Захисник Лестера Харрі Магуайр за крок від переходу в Манчестер Юнайтед. Він переплюне Вірджила ван Дейка за трансферною вартістю.

Манчестер Юнайтед узгодив перехід захисника Лестера Харрі Магуайра, повідомляє The Sun. Манкуніанці заплатять "лисам" 80 млн фунтів.

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У такому випадку футболіст збірної Англії стане найдорожчим захисником у світі, побивши рекорд Вірджила ван Дейка (з Саутгемптона у Ліверпуль за 75 млн фунтів).

Раніше "червоні дияволи" підписали молоду зірку Крістал Пелас Арона Ван-Біссаку за 50 млн фунтів.