Манчестер Юнайтед узгодив перехід першого літнього новачка за 73 млн євро, – джерело
Манчестер Юнайтед посилить свій склад нападником Вулверхемптона Матеусом Куньєю.
Наставник манкуніанців Рубен Аморім не задоволений лінією атаки, тому було вирішено, що влітку клуб спочатку посилить її.
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Як стверджує Goal, Манчестер Юнайтед готовий забрати Матеуса Кунью у Вулверхемптона, виплативши клаусулу в розмірі 62,5 млн фунтів (73 млн євро). Особистий контракт з 25-річним бразильцем вже узгоджений. МЮ планує офіційно оформити трансфер відразу після завершення сезону.
Нагадаємо, Кунья приєднався до "вовків" у 2023 році, перейшовши з Атлетіко. За Вулверхемптон бразилець наразі відіграв у 87 матчах, забивши 32 голи та віддавши 13 асистів.
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