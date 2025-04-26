Наставник манкуніанців Рубен Аморім не задоволений лінією атаки, тому було вирішено, що влітку клуб спочатку посилить її.

Манчестер Юнайтед готується здійснити трансферний фурор – Аморіму привезуть подвійне підсилення за 100 мільйонів

Як стверджує Goal, Манчестер Юнайтед готовий забрати Матеуса Кунью у Вулверхемптона, виплативши клаусулу в розмірі 62,5 млн фунтів (73 млн євро). Особистий контракт з 25-річним бразильцем вже узгоджений. МЮ планує офіційно оформити трансфер відразу після завершення сезону.

Нагадаємо, Кунья приєднався до "вовків" у 2023 році, перейшовши з Атлетіко. За Вулверхемптон бразилець наразі відіграв у 87 матчах, забивши 32 голи та віддавши 13 асистів.

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