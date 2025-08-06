Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Манчестер Юнайтед погодив умови особистого контракту з Беньяміном Шешко.

Манчестер Юнайтед продовжує боротися за зірку Бундесліги – Лейпциг прийняв пропозицію найбагатшого клубу світу

Угода 22-річного словенця з "червоними дияволами" буде розрахована до червня 2030 року. Перемовини між клубами тривають. Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед поліпшив пропозицію щодо Шешко і готовий заплатити 80 млн євро без урахування бонусів.

До слова, що Шешко перейшов до Лейпцига у 2023 році. Загалом він відіграв за німецький клуб у 87 матчах, в яких забив 39 голів та віддав вісім асистів.

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