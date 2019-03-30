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Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1 – відео голів та огляд матчу

20:29 202 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1 – відео голів та огляд матчу

 В рамках 32-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед переграв Уотфорд. Дивіться відео голів поєдинку Манчестер Юнайтед – Уотфорд на сайті "Футбол 24".

28’ Маркус Рашфорд
73’ Антоні Марсьяль
 
Абдулай Дукуре 90’

Манчестер Юнайтед мінімально переміг Уотфорд. Рашфорд в першому таймі вивів "червоних дияволів" вперед, а по перерві Марсьяль подвоїв перевагу Юнайтед. Уотфорд спромігся відіграти один гол, проте господарі втримали перемогу.

Манчестер Юнайтед мінімально переміг Уотфорд: 32-й тур АПЛ, матчі суботи

Після цього матчу Манчестер Юнайтед набрав 61 очко та піднявся на 4 місце в турнірній таблиці АПЛ, Уотфорд залишився 9, маючи у своєму активі 43 пункти.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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