В рамках 32-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед переграв Уотфорд. Дивіться відео голів поєдинку Манчестер Юнайтед – Уотфорд на сайті "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед мінімально переміг Уотфорд. Рашфорд в першому таймі вивів "червоних дияволів" вперед, а по перерві Марсьяль подвоїв перевагу Юнайтед. Уотфорд спромігся відіграти один гол, проте господарі втримали перемогу.

Манчестер Юнайтед мінімально переміг Уотфорд: 32-й тур АПЛ, матчі суботи

Після цього матчу Манчестер Юнайтед набрав 61 очко та піднявся на 4 місце в турнірній таблиці АПЛ, Уотфорд залишився 9, маючи у своєму активі 43 пункти.