Манчестер Юнайтед укладе рекордний контракт з новим титульним спонсором

Манчестер Юнайтед може змінити титульного спонсора і оформити найбільш прибуткову угоду в світовому футболі.

Виконавчий директор клубу Ед Вудворд вже підшукав заміну Chevrolet, повідомляє The Sun. Новим спонсором манкуніанців повинна стати китайська компанія Haier, яка є одним з найбільших виробників побутової техніки в світі.

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Керівники китайської компанії побували в Лондоні минулого тижня і відвідали столичний офіс Манчестер Юнайтед, обговорюючи умови операції, що готується з англійським клубом.

Нинішню угоду з Chevrolet "червоні дияволи" узгодили в 2014 році. Зараз клуб не має наміру продовжувати контракт з американською компанією, а хоче достроково припинити цю співпрацю.

Зазначається, що китайці готові платити за зображення свого логотипу на футболці МЮ понад 80 мільйонів євро на рік. Це буде новим рекордом для футбольних клубів. Цікаво, що попередній теж належить Ман Юнайтед – зараз Chevrolet платить близько 60 млн євро.

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