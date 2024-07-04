Манчестер Юнайтед продовжив контракт з головним тренером Еріком Тен Хагом, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода буде чинною до червня 2026-го року.

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"Я дуже радий, що уклав угоду з клубом про продовження співпраці. Озираючись на минулі два роки, ми можемо з гордістю згадати два трофеї та багато прикладів прогресу того рівня, на якому ми були, коли я приєднався до команди. Однак ми повинні чітко розуміти, що попереду ще багато роботи, щоб досягнути рівня, очікуваного від Манчестер Юнайтед. Під час моїх дискусій з клубом ми виявили повну єдність у нашому баченні досягнення цих цілей. Ми всі рішуче прагнемо подолати цей шлях разом", – цитує Тен Хага офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед завершив сезон 2023/24 на восьмому місці в турнірній таблиці АПЛ, але гарантував участь у єврокубках, здобувши Кубок Англії.

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