Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг може залишитися в команді на тривалий термін.

Манкуніанці завершили сезон на восьмому місці, але зуміли здобути Кубок Англії, перегравши у фіналі Манчестер Сіті. (2:1). Попри невдачі, керівництво Манчестер Юнайтед вирішило, що Ерік Тен Хаг продовжить працювати з командою у наступному сезоні.

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За інформацією ESPN, клуб хоче й надалі співпрацювати з нідерландським фахівцем і готовий запропонувати контракт до 2027 року. Манкуніанці сподіваються узгодити нову угоду до початку передсезонного турне Манчестер Юнайтед у США.

Передсезонне турне манкуніанців по США розпочнеться 27 липня матчем проти Арсенала.

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