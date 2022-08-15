На передсезонних зборах себе яскраво проявив Антоні Марсьяль, але отримав травму. Кріштіану Роналду не просто втратив бажання грати за Манчестер Юнайтед, а й не робить цього, навіть коли виходить на поле.

Роналду ізолювався від гравців Манчестер Юнайтед і остаточно знахабнів – Тен Хаг змінив своє рішення щодо Кріштіану

Відтак, Еріку Тен Хагу терміново потрібен новий центрфорвард. При чому клуб не налаштований витрачати на це великі гроші. Ман Юнайтед намагався забрати з Лестера Джеймі Варді, але "лисиці" відповіли відмовою, повідомляє MEN з посиланням журналіста The Athletic Адама Крафтона.

До слова, новий сезон АПЛ Манчестер Юнайтед розпочав провально. Підопічні Еріка Тен Хага у двох стартових турах програли Брайтону (1:2) та Брентфорду (0:4). Футболісти манкуніанців не забили жодного гола, в матчі з "чайками" був автогол.

Манчестер Юнайтед зазнав розгрому від Брентфорда, пропустивши 4 голи за 35 хвилин першого тайму