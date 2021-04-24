Манчестер Юнайтед у диму: тисячі фанів вийшли на акцію проти власників клубу
Вболівальники МЮ мають серйозні претензії до братів Глейзерів.
Кілька тисяч фанів Манчестер Юнайтед зібрались біля Олд Траффорд та провели яскраву акцію протесту проти американських власників клубу – братів Глейзерів, повідомляє Sky Sports.
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Вболівальники одягнули переважно зелену та жовту символіку, з якою вони виходили на протести 15 років тому, коли Глейзери купували клуб. Останньою краплею для вболівальників стала скандальна Суперліга, де Юнайтед був одним із засновників турніру.
Після 32-х турів АПЛ МЮ залишається на другій сходинці турнірної таблиці.
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