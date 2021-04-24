Кілька тисяч фанів Манчестер Юнайтед зібрались біля Олд Траффорд та провели яскраву акцію протесту проти американських власників клубу – братів Глейзерів, повідомляє Sky Sports.

Вудворд вирішив покинути Манчестер Юнайтед – Глейзери можуть продати клуб через скандал з Суперлігою

Вболівальники одягнули переважно зелену та жовту символіку, з якою вони виходили на протести 15 років тому, коли Глейзери купували клуб. Останньою краплею для вболівальників стала скандальна Суперліга, де Юнайтед був одним із засновників турніру.

Після 32-х турів АПЛ МЮ залишається на другій сходинці турнірної таблиці.

Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед не їде на Євро та ризикує сісти на 5 років