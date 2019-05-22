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Манчестер Юнайтед цікавиться молодим бразильцем Педро, на якого претендував Реал

17:09 361 Читать на русском
Манчестер Юнайтед цікавиться молодим бразильцем Педро, на якого претендував Реал
Педро Гільєрме / Interior

Нападник Флуміненсе Педро Гільєрме потрапив у сферу інтересів англійського Манчестер Юнайтед.

Англійці зробили запит до бразильського клубу щодо інформації про трансфер 21-річного форварда, повідомляє Globoesporte.

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Флуміненсе вже встановив цінник на Педро – 25 мільйонів євро. Цю суму пропонував у минулому році мадридський Реал, однак трансфер зірвався після важкої травми футболіста. Цього разу угода може відбутися, але форвард поїде в Англію.

У 50 матчах чемпіонату Бразилії Педро забив 17 голів.

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Теги
Англія Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Педро Гільєрме Педро Гільєрме Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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