Манчестер Юнайтед цікавиться молодим бразильцем Педро, на якого претендував Реал

Нападник Флуміненсе Педро Гільєрме потрапив у сферу інтересів англійського Манчестер Юнайтед.

Англійці зробили запит до бразильського клубу щодо інформації про трансфер 21-річного форварда, повідомляє Globoesporte.

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Флуміненсе вже встановив цінник на Педро – 25 мільйонів євро. Цю суму пропонував у минулому році мадридський Реал, однак трансфер зірвався після важкої травми футболіста. Цього разу угода може відбутися, але форвард поїде в Англію.

У 50 матчах чемпіонату Бразилії Педро забив 17 голів.

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