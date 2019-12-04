Чергова невдача Моурінью на Олд Траффорд у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:1

У рамках 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед удома здолав лондонський Тоттенхем (2:1). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Повернення Жозе Моурінью до Манчестера стало неуспішним. Португальський тренер зазнав першої поразки на чолі Тоттенхема.

Манчестер Юнайтед втримав перемогу над Тоттенхемом – "шпори" зазнали першої поразки з Моурінью

"Червоні дияволи" шокували гостей із Лондона швидким голом. Уже на 6-й хвилині Маркус Рашфорд підхопив м'яч на лінії штрафного й несподівано для Гаццаніги влучно пробив у ближній кут. "Шпори" зуміли відігратися перед перервою, коли Деле Аллі технічно залишив поза справами Фреда та переграв Де Хеа з близької відстані.

Однак, останнє слово в матчі виявилося за тим же Рашфордом. Англійський форвард на старті другого тайму заробив одинадцятиметровий і сам впевнено його реалізував.