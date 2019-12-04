toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН ВУЛВЕРХЕМПТОН - ВЕСТ ХЕМ

Чергова невдача Моурінью на Олд Траффорд у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:1

4 грудня 23:50 254 Читать на русском
Чергова невдача Моурінью на Олд Траффорд у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:1
Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – відео голів та огляд матчу / офіційний сайт АПЛ

У рамках 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед удома здолав лондонський Тоттенхем (2:1). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

6’ Маркус Рашфорд
49’ Маркус Рашфорд
 
Деле Аллі 39’
6’ Маркус Рашфорд
39’ Деле Аллі
49’ Маркус Рашфорд

Повернення Жозе Моурінью до Манчестера стало неуспішним. Португальський тренер зазнав першої поразки на чолі Тоттенхема.

Манчестер Юнайтед втримав перемогу над Тоттенхемом – "шпори" зазнали першої поразки з Моурінью

"Червоні дияволи" шокували гостей із Лондона швидким голом. Уже на 6-й хвилині Маркус Рашфорд підхопив м'яч на лінії штрафного й несподівано для Гаццаніги влучно пробив у ближній кут. "Шпори" зуміли відігратися перед перервою, коли Деле Аллі технічно залишив поза справами Фреда та переграв Де Хеа з близької відстані.

Однак, останнє слово в матчі виявилося за тим же Рашфордом. Англійський форвард на старті другого тайму заробив одинадцятиметровий і сам впевнено його реалізував.

blog_ava
"Трохи Гіггза, трохи Роналду": загадкова смерть унікального вінгера, якого порівнювали із зірковим уродженцем України
4 грудня
9213
Теги
Англія Відеоновини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
7
хв
Шеффілд Юнайтед
21:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук