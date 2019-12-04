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Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

21:25 1728 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: стартові склади на матч АПЛ

Манчестер Юнайтед приймає лондонський Тоттенхем у рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги. Склади команд і онлайн-трансляція – у цій новині.

6’ Маркус Рашфорд
 
6’ Маркус Рашфорд

Матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхем розпочався о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: Марсьяль не допоможе манкуніанцям зупинити Моурінью

Жозе Моурінью уперше приїхав на Олд Траффорд після своєї відставки в грудні минулого року. Португалець стартував на чолі Тоттенхема з трьох перемог у трьох матчах, а в Манчестері планує продовжити свою серію. Натомість Уле Гуннар Сульшер перебуває під тиском і загрозою відставки.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Янг – Мактомінай, Фред – Рашфорд, Лінгард, Джеймс – Грінвуд

Запасні: Ромеро, Туанзебе, Шоу, Вільямс, Гарнер, Андреас Перейра, Мата

Тоттенхем: Гаццаніга – Ор'є, Алдервейрелд, Д. Санчес, Вертонген – Вінкс, Сіссоко, Деле – Сон, Лукас – Кейн

Запасні: Остін, Роуз, Фойт, Даєр, Ндомбеле, Еріксен, Ло Чельсо

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