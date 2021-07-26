Манчестер Юнайтед та Реал завершують трансфер Варана, – журналіст
Епопея навколо переходу Рафаеля Варана із Сантьягу Бернабеу на Олд Траффорд незабаром завершиться.
Реал та МЮ вийшли на фінішну пряму в перемовинах щодо француза, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.
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Сторони майже узгодили всі деталі. Залишились лише формальності та оформлення документів. Про трансфер буде оголошено найближчими годинами або ж днями. Варан вже теж узгодив всі нюанси особистого контракту з "червоними дияволами".
Нагадаємо, Рафаель Варан виступає за Реал з літа 2011 року, відтоді він провів за мадридців 360 поєдинків (17 голів та 7 асистів).
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