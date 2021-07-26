Реал та МЮ вийшли на фінішну пряму в перемовинах щодо француза, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Реал та Манчестер Юнайтед активізувались у перемовинах щодо Варана – трансфер не за горами

Сторони майже узгодили всі деталі. Залишились лише формальності та оформлення документів. Про трансфер буде оголошено найближчими годинами або ж днями. Варан вже теж узгодив всі нюанси особистого контракту з "червоними дияволами".

Нагадаємо, Рафаель Варан виступає за Реал з літа 2011 року, відтоді він провів за мадридців 360 поєдинків (17 голів та 7 асистів).

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти