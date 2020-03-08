Манчестер Юнайтед та ПСЖ позмагаються за зірку Серії А – фігурує фантастична сума

Півзахисник Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч потрапив до сфери інтересів одразу двох європейських грандів.

Манчестер Юнайтед готується до серйозної конкуренції з боку ПСЖ за хавбека Лаціо Мілінковіч-Савіча, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що Манчестер Юнайтед розглядає Мілінковіч-Савіча у статусі заміни Полю Погба, тоді як директор ПСЖ Леонардо в захваті від гри півзахисника Лаціо. Контракт серба з римським клубом розрахований до 2024 року, але в угоді прописана сума викупу – 100 млн євро.

До слова, Мілінковіч-Савіч провів у складі Лаціо 31 поєдинок в поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 7 асистів.

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