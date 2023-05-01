Скаути ПСЖ та Манчестер Юнайтед були помічені на матчі "вовків" минулого вікенду, коли підопічні Жозе Моурінью зустрічалися з Міланом. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, вони стежили за Таммі Абрахамом.

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За словами видання, обидва клуби зацікавленні у підписанні нападника Роми. Манчестер Юнайтед планує знайти заміну для Ваута Вегхорста, а ПСЖ – для Уго Екітіке. "Джалороссі" ще не розпочали перемовини з жодним з претендентів, але готові вислухати пропозиції. У контракті Абрахама зазначено суму відступних для Челсі у розмірі 80 мільйонів євро. "Сині" мають право на пріоритетний викуп. Для інших клубів Рома не збирається робити знижки.

У поточному сезоні Таммі Абрахам провів 32 матчі за "вовків" в Серії А. В його активі вісім голів та чотири асисти. Він – другий найкращий бомбардир в команді Моурінью.

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