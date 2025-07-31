Манчестер Юнайтед і Ньюкасл можуть перехопити трансферну ціль Баварії – нападника Штутгарта Ніка Вольтемаде. Як повідомляє The Sun, англійські клуби уважно стежать за ситуацією на фоні невизначеності довкола Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг.

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Обидва клуби мають гостру потребу в підписанні форварда. Шешко залишається пріоритетом як для "червоних дияволів", так і для "сорок", але угода ускладнюється: Манчестер Юнайтед не влаштовує запити щодо зарплати, а Ньюкасл очікує грошей від потенційного продажу Александра Ісака до Ліверпуля. Угода затягується через високу трансферну вартість.

Тим часом Вольтемаде опинився у фокусі англійських команд. Хоча Баварія вела перемовини, вона переключила увагу на Луїса Діаса для вирішення проблем на флангах, тож ситуація навколо Вольтемаде залишається відкритою. Контракт 23-річного нападника зі Штутгартом чинний до 2028 року. Клуб визначив дедлайн для потенційного трансферу та не готовий поступатися в ціні – 65 мільйонів євро.

Сам Вольтемаде не наполягає на переході, якщо інтерес не буде конкретизований, хоча його пріоритет – Баварія. У минулому сезоні форвард Штутгарта відзначився 17 голами й 3 асистами в 33 матчах за клуб. Також він у червні в складі збірної Німеччини U-21 став срібним призером чемпіонату Європи. Вольтемаде відзначився на турнірі 6 голами та 3 асистами в 5 матчах.

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