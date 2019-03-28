Манчестер Юнайтед та Мольде ведуть перемовини щодо компенсації за Сульшера

Директор Мольде Ойстен Неерланд розповів, що клуби контактують щодо компенсації за Уле Гуннара Сульшера.

"Мольде отримає компенсацію, але ще не було суми, узгодженої наперед. Ми контактували з Вудвордом вчора і сьогодні, після того як Уле повідомив нам про своє рішення", – цитує Неерланда VG.

Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, раніше Неерланд сказав, що клуб підписав з Оле Гуннаром нову угоду терміном на три роки, до кінця сезону 2021.

Зауважимо, що ЗМІ зазначали, що Манчестер Юнайтед заплатить Мольде 6 мільйонів фунтів за Сульшера і ця сума є "жестом доброї волі".