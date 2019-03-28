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Манчестер Юнайтед та Мольде ведуть перемовини щодо компенсації за Сульшера

18:07 205 Читать на русском
Манчестер Юнайтед та Мольде ведуть перемовини щодо компенсації за Сульшера
Уле Гуннар Сульшер / Соцмережі

Директор Мольде Ойстен Неерланд розповів, що клуби контактують щодо компенсації за Уле Гуннара Сульшера.

"Мольде отримає компенсацію, але ще не було суми, узгодженої наперед. Ми контактували з Вудвордом вчора і сьогодні, після того як Уле повідомив нам про своє рішення", – цитує Неерланда VG.

Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, раніше Неерланд сказав, що клуб підписав з Оле Гуннаром нову угоду терміном на три роки, до кінця сезону 2021.

Зауважимо, що ЗМІ зазначали, що Манчестер Юнайтед заплатить Мольде 6 мільйонів фунтів за Сульшера і ця сума є "жестом доброї волі".

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