Джанлука Манчіні потрапив на радари Челсі та Манчестер Юнайтед, повідомляє Calciomercato.

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Представники АПЛ готові витратити на потенційний трансфер 24-річного оборонця Роми близько 30 млн євро. Чинний контракт Джанлуки з "вовками" розрахований до літа 2024 року. У нинішньому сезоні Серії А гравець провів 23 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

Напередодні Манчіні голом долучився до розгрому Шахтаря (3:0) у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

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