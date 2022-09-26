Захисник Інтера Дензел Дюмфріс може спробувати свої сили в англійській першості.

Нідерландський латераль потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед та Челсі, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Цікаво, що Інтер готовий відпустити Дюмфріса – "нерадзуррі" розраховують отримати суму від 30 до 35 млн євро.

До слова, Дензел провів 9 матчів у складі Інтера в поточному сезоні у всіх змаганнях, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

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