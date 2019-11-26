toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РЕАЛ МАДРИД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед та Арсенал претендують на найдорожчого гравця в історії МЛС

20:38 534 Читать на русском
Манчестер Юнайтед та Арсенал претендують на найдорожчого гравця в історії МЛС
Есек'єль Барко / Pro Soccer USA

Англійські Арсенал та Манчестер Юнайтед зацікавилися півзахисником Атланти Юнайтед Есек'єлем Барко.

В минулому сезоні МЛС 20-річний аргентинець зіграв 18 матчів і забив 4 голи. Його гра привернула увагу кількох європейських клубів, інформує британське видання Metro. Серед головних претендентів на талановитого футболіста називають Манчестер Юнайтед, Арсенал та лісабонський Спортінг.

Манчестер Юнайтед укладе рекордний контракт з новим титульним спонсором

Зазначимо, що Барко перейшов у Атланту Юнайтед з аргентинського Індепендьєнте в січні 2018-го за 15 мільйонів доларів. Це найдорожчий трансфер в історії МЛС.

Ярмоленко гостинно зустрів Моурінью, антирекорд Гвардіоли, різні Реал і Барса, божевілля в Бундеслізі – огляд вікенду

blog_ava
Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Англія Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед Есек'єль Барко Есек'єль Барко Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
42
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук