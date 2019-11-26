Манчестер Юнайтед та Арсенал претендують на найдорожчого гравця в історії МЛС

Ліга чемпіонів — 21:05 155
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Реал Мадрид – ПСЖ: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
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Манчестер Сіті – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 20:55 1730
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Шахтар U-19 ганебно програв Манчестер Сіті U-19 та вилетів з Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 18:50 5562
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Манчестер Сіті – Шахтар: чим здивує Гвардіола та як зміниться його склад через пекельний графік АПЛЛіга чемпіонів — 16:35 4214
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Маліновський налаштований бити Динамо, велике повернення в Мадрид та у кого все ж крутіші яйця – фішки 5 туру ЛЧЛіга чемпіонів — 15:00 4257