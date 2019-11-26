Манчестер Юнайтед та Арсенал претендують на найдорожчого гравця в історії МЛС

Англійські Арсенал та Манчестер Юнайтед зацікавилися півзахисником Атланти Юнайтед Есек'єлем Барко.

В минулому сезоні МЛС 20-річний аргентинець зіграв 18 матчів і забив 4 голи. Його гра привернула увагу кількох європейських клубів, інформує британське видання Metro. Серед головних претендентів на талановитого футболіста називають Манчестер Юнайтед, Арсенал та лісабонський Спортінг.

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Зазначимо, що Барко перейшов у Атланту Юнайтед з аргентинського Індепендьєнте в січні 2018-го за 15 мільйонів доларів. Це найдорожчий трансфер в історії МЛС.

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