Вчорашній матч на Енфілді став третім поспіль, в якому "Червоні дияволи" пропустили від Ліверпуля щонайменше чотири голи. У двох останніх очних зустрічах манкуніанці навіть не спромоглися забити у відповідь.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Один із фанів Манчестер Юнайтед навіть порівняв свою команду зі Шрусбері Таун, який безнадійно засів у нижній частині таблиці Ліги 1 (третій за рангом дивізіон чемпіонату Англії). Однак скромному клубу такі аналогії не сподобалися.

"Ми виглядаємо, як Шрусбері на Енфілді", – написав уболівальник у Twitter. "Землерийки" не погодилися: "Ми забили на Енфілді, а ви – ні. Рівні". Нагадаємо, Шрусбері в гостях у Ліверпуля в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії також пропустив чотири м'ячі, але зміг забити і навіть зробити це першим.

Ліверпуль знову розбив Манчестер Юнайтед і став лідером АПЛ – фанати підтримали Роналду, бенефіс Салаха, Діаса та Мане