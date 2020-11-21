Ввечері 20 листопада Манчестер Юнайтед зазнав кібератаки на клубні системи. Манкуніанці вжили оперативних заходів для мінімізації наслідків несанкціонованого втручання і разом з експертами займаються розслідуванням інциденту, інформує офіційний сайт клубу.

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Клубні медіа-канали, включно з веб-сайтом та додатком, не постраждали. Наразі МЮ не підтвердив, чи мала місце втрата особистих даних користувачів. Водночас клуб запевнив, що проведенню поєдинку Прем'єр-ліги проти Вест Бромвіча нічого не загрожує.

Зауважимо, після 8 турів АПЛ манкуніанці посідають лише 14 місце в турнірній таблиці (щоправда, мають матч у запасі). У Лізі чемпіонів справи йдуть краще – 6 очок у трьох матчах та перше місце квартету.

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