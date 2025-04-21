Манчестер Юнайтед став об'єктом жарту – ESPN затролив команду "грандіозним досягненням"
07:30 - Читать на русском
Незважаючи на домашню поразку в матчі 33-го туру АПЛ від Вулверхемптона, Манчестер Юнайтед убезпечився від вильоту в Чемпіоншип.
Поразка Іпсвіча остаточно позбавила команду Кірана Маккенни шансів на порятунок – отже, "червоним дияволам" можна перестати турбуватися стосовно можливого пониження в класі.
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"Манчестер Юнайтед математично убезпечив себе від вильоту в цьому сезоні. Він залишається в Прем'єр-лізі ще на один рік!", – зазначило видання ESPN у своєму Твіттері.
За підсумками 33 туру "червоні дияволи" посідають 14-те місце в турнірній таблиці АПЛ. У команди Рубена Аморіма 38 очок.
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