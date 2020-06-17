Манчестер Юнайтед став новим претендентом на Ундера, – CdS

Вінгер італійської Роми Дженгіз Ундер потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

22-річний турок може перебратися на Туманний Альбіон у найближче трансферне вікно, повідомляє Corriere dello Sport.

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"Червоні дияволи" нібито готові запропонувати за Ундера 30 млн євро. Манкуніанці розглядають вінгера дешевою альтернативою Санчо та К'єзі. Ундер майже напевне покине Рим влітку, оскільки не входить у плани керманича "вовків" Паулу Фонсеки. Турецький півзахисник став гравцем Роми три роки тому, коли римляни віддали 14,25 млн євро Башакшехіру.

У нинішньому сезоні Дженгіз Ундер провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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