Манчестер Юнайтед спробує придбати Відаля – чилієць хоче покинути Барселону

Півзахисник Барселони Артуро Відаль взимку може перебратись на Туманний Альбіон.

В таборі Манчестер Юнайтед мають намір підсилитись Артуро Відалем, повідомляє The Sun.

Відаль заявив про бажання покинути Барселону

Манкуніанці вже зв'язались з представниками Барси та обговорюють можливість переходу чилійського хавбека вже під час зимового трансферного вікна. Каталонці оцінюють 32-річного півзахисника в 15 млн євро.

Сам Артуро вже раніше натякав, що розглядає можливість із відходом з Барселони.

В поточному сезоні Ла Ліги Відаль провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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