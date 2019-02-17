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Манчестер Юнайтед спробує придбати Кулібалі за 100 млн євро

12:19 179 Читать на русском
Манчестер Юнайтед спробує придбати Кулібалі за 100 млн євро
Каліду Кулібалі / Фото АР

Манкуніанці спробують підписати захисника Наполі Каліду Кулібалі.

Керівництво Манчестер Юнайтед готує неймовірну пропозицію Наполі у 100 млн євро за Каліду Кулібалі, повідомляє Daily Mail.

Де Лаурентіс: Наполі може продати Кулібалі, якщо отримає непристойну пропозицію

На трансфері наполягає особисто наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер.

Раніше президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс заявляв, що клуб відхилив пропозицію у 105 млн євро за сенегальця.

Чинний контракт Каліду з італійським клубом діє до літа 2023 року.

У поточному сезоні Серії А сенегалець провів 21 матч, в яких відзначився двома асистами.

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