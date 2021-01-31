Схоже, "червоні дияволи" у літнє трансферне вікно матимуть важливе завдання. У список бажань головного тренера потрапив лідер Севільї.

Жюль Кунде став пріоритетним трансфером Манчестер Юнайтед на літо 2021-го, а тому "дияволи" вже готують пропозицію Севільї, стверджує The Mirror.

Манчестер Юнайтед отримав пропозицію підписати Джеко

Уле Гуннар Сульшар вважає його ідеальним партнером для Харрі Магуайра у центрі захисту. Андалусійці вимагають за свого 22-річного захисника понад 80 млн євро. Цікаво, що на нього ще претендують Реал, Баварія та Ювентус, а раніше Манчестер Сіті не зміг його підписати.

До слова, Кунде є вихованцем Бордо, звідки у 2019-му перебрався у Севілью. В поточному сезоні Жюль є одним із лідерів іспанського колективу – зіграв у 27 матчах та навіть двічі забив.

Арсенал розписав нічию з Ман Юнайтед: прогрес "гуннерів", нове фіаско Сульшера у топ-матчі та обвал шансів на золото АПЛ