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Манчестер Юнайтед спробує підписати Крооса

16:29 228 Читать на русском
Манчестер Юнайтед спробує підписати Крооса
Тоні Кроос / Фото revistaup

Півзахисник Реала Тоні Кроос може перебратись на Туманний Альбіон.

Керівництво Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлене в придбанні Тоні Крооса, повідомляє AS з посиланням на The Sun.

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За інформацією видання, боси "червоних дияволів" вже приготували для Реала пропозицію у розмірі 60 млн євро за півзахисника.

В Мадриді готові розглянути цю пропозицію, оскільки 29-річний німець проводить не найкращий сезон.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Кроос провів 21 поєдинок, в яких відзначився лише 3-ма асистами.

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