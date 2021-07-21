Півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка став серйозною ціллю англійського Манчестер Юнайтед. Інтерес до нього також проявляють іспанські гранди – мадридський Реал і Барселона.

"Червоні дияволи" моніторять ситуацію навколо хавбека, стверджує Bild.

Баварія розпочала перемовини з Барселоною щодо Серхі Роберто

У Горецки залишився рік за контрактом із Баварією. Віце-чемпіон Англії сподівається, що німець не підпише нову угоду з мюнхенцями. Уже в січні Горецка зможе вести перемовини з новими працедавцями. Юнайтед готовий відразу вибити з переліку конкурентів кризові Реал і Барселону, запропонувавши вихованцю Бохума зарплату в розмірі 200 тисяч фунтів на тиждень.

До слова, в сезоні 2020/21 Леон Горецка провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині