Керівництво англійського Манчестер Юнайтед в авральному режимі визначиться з долею керманича команди Уле Гуннара Сульшера. Манкуніанці в рамках 12-го туру Прем'єр-ліги зазнали розгрому від Уотфорда (1:4).

Віртуальна зустріч босів "червоних дияволів" запланована на вечір суботи, стверджує The Times.

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Менеджмент Юнайтед обговорить можливе звільнення Сульшера з посади та умови компенсації. Пріоритетним кандидатом на заміну норвежцю для власників МЮ залишається Зінедін Зідан. Родина Глейзерів вже проінструктувала підлеглих інтенсифікувати перемовини з французьким фахівцем. Змінити рішення Зідана не працювати до літа повинна покращена економічна складова контракту з манкуніанцями.

Нагадаємо, що в останніх семи турах АПЛ Манчестер Юнайтед здобув лише одну перемогу. Нині команда перебуває на 7-й сходинці, відстаючи від топ-4 на 6 очок.

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