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Манчестер Юнайтед скасував тренувальний збір в Катарі – Сульшер пояснив рішення клубу

15 січня 13:10 734 Читать на русском
Манчестер Юнайтед скасував тренувальний збір в Катарі – Сульшер пояснив рішення клубу
Манчестер Юнайтед скасував збір в Катарі / ВВС

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підтвердив, що клуб прийняв рішення відмовитися від поїздки на Близький Схід під час майбутньої перерви в АПЛ.

Наставник "червоних дияволів" розповів, що плани клубу змінилися через напружену політичну ситуацію в регіоні.

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"У моїх гравців буде кілька днів відпочинку. Не знаю, де вони всі будуть відпочивати, але ми точно залишимося в Європі. Є речі, які хвилюють мене набагато більше, ніж футбол. Ми хотіли вирушити на Близький Схід, але тепер цього точно не відбудеться. Ця перерва в середині сезону буде важливою для всіх, і до неї у нас ще залишилося кілька матчів", – цитує Сульшера Sky Sports.

Зазначимо, що пауза в календарі англійських клубів буде на початку лютого: Манчестер Юнайтед 1 лютого зіграє матча проти Вулверхемптона, а наступний поєдинок проведе 17 лютого.

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