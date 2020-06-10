toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
СЕРГІЙ РЕБРОВ ЗОРЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед скасував спаринг за кілька хвилин до старту – у кривдника збірної України раптово виявили коронавірус

10:05 313 Читать на русском
Манчестер Юнайтед скасував спаринг за кілька хвилин до старту – у кривдника збірної України раптово виявили коронавірус
Майкл О'Ніл / Getty Images

Манчестер Юнайтед був змушений змінювати план підготовки до відновлення сезону.

Спаринг "червоних дияволів" проти Сток Сіті був скасований за кілька хвилин до стартового свистка, інформує Goal.

Ла Ліга виявила коронавірус серед арбітрів турніру

Гравці вже встигли прибути на базу у своїх машинах, однак раптово почали роз'їжджатися і матч не відбувся. Згодом з'ясувалось, що у тренера Стока Майкла О'Ніла на останньому тестуванні виявили коронавірус. На щастя, "гончарі" не встигли контактувати із гравцями Манчестер Юнайтед, тому команда Сульшера без ризику провела власне тренування і двосторонку.

Додамо, що О'Ніл очолює Сток Сіті з 2019 року, раніше він працював у збірній Північної Ірландії. Саме під його керівництвом команда перемогла Україну на груповому етапі Євро-2016 і позбавила "синьо-жовтих" шансів на вихід у плей-офф.

Ребров, новий помічник Гвардіоли і "досвід з перегаром": навколо світу за 800 слів

blog_ava
Як не треба грати в підкаті – курйозний автогол у чемпіонаті Португалії
09:14
1534
Теги
коронавірус Майкл О'Ніл Майкл О'Ніл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Сток Сіті Сток Сіті Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
51
хв
Баварія
21:45
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук