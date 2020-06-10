Манчестер Юнайтед скасував спаринг за кілька хвилин до старту – у кривдника збірної України раптово виявили коронавірус

Манчестер Юнайтед був змушений змінювати план підготовки до відновлення сезону.

Спаринг "червоних дияволів" проти Сток Сіті був скасований за кілька хвилин до стартового свистка, інформує Goal.

Ла Ліга виявила коронавірус серед арбітрів турніру

Гравці вже встигли прибути на базу у своїх машинах, однак раптово почали роз'їжджатися і матч не відбувся. Згодом з'ясувалось, що у тренера Стока Майкла О'Ніла на останньому тестуванні виявили коронавірус. На щастя, "гончарі" не встигли контактувати із гравцями Манчестер Юнайтед, тому команда Сульшера без ризику провела власне тренування і двосторонку.

Додамо, що О'Ніл очолює Сток Сіті з 2019 року, раніше він працював у збірній Північної Ірландії. Саме під його керівництвом команда перемогла Україну на груповому етапі Євро-2016 і позбавила "синьо-жовтих" шансів на вихід у плей-офф.

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