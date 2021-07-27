Голкіпер МЮ Давід Де Хеа втратив основне місце у воротах манкуніанців, але на його зарплату це не впливає.

У таборі МЮ вважають помилкою, що у 2019-му клуб продовжив контракт з Давідом Де Хеа до літа 2023-го, повідомляє Goal.

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Іспанський воротар втратив свою форму, а з нею і місце в основі команди Сульшера. Юнайтед прагне продати голкіпера, але поки немає бажаючих задовольнити фінансові апетити Давіда, який отримує у таборі манкуніанців понад 400 тисяч євро на тиждень.

У минулому сезоні АПД Де Хеа провів 26 матчів, в яких пропустив 30 м'ячів.

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