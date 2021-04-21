Алекс Фергюсон, який є одним з членів ради директорів МЮ, отримає більше повноважень у клубі, зокрема, колишньому тренеру дозволять впливати на трансферну політику манкуніанців, повідомляє The Athletic.

Вудворд вирішив покинути Манчестер Юнайтед – Глейзери можуть продати клуб через скандал з Суперлігою

Такі зміни на Юнайтед очікують наприкінці року, коли з посади виконавчого директора піде Ед Вудворд, про що було оголошено раніше.

Нагадаємо, Алекс Фергюсон є легендою Манчестер Юнайтед, шотландець очолював "червоних дияволів" у 1986-2013 роках.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном