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Манчестер Юнайтед розпочав перемовини з Ювентусом щодо Дибали

12:22 386 Читать на русском
Манчестер Юнайтед розпочав перемовини з Ювентусом щодо Дибали
Паулу Дибала / ФК Ювентус

Атакувальний півзахисник Ювентуса Пауло Дибала може продовжити кар'єру в Англії. У послугах аргентинця зацікавлений МЮ.

Манчестер Юнайтед продовжує цікавитись Пауло Дибалою. Манкуніанці розпочали переговори з Ювентусом щодо переходу 25-річного хавбека, повідомив журналіст Gazetta dello Sport Ніколо Шіра у своєму Twitter.

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Дибалу давно пов'язують з МЮ – повідомлялось, що Пауло може стати частиною угоди щодо Поля Погба, який начебто хоче повернутись у Ювентус. Також аргентинцем цікавились Баварія та ПСЖ. Відзначимо, що трансферне вікно в Англії зачиняється 8 серпня.

"Стара синьйора" не проти продати Дибалу, який втратив місце в основі, але налаштована отримати 80 млн євро. Сам аргентинець, контракт якого чинний до 30 червня 2022 року, заявляв про бажання залишитись в Турині.

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