Манчестер Юнайтед розпочав перемовини з екс-тренером Барселони
21:30 - Читать на русском
Іспанський фахівець Ернесто Вальверде близький до повернення на тренерський місток.
Ернесто Вальверде став одним із фаворитів на крісло головного тренера Манчестер Юнайтед, повідомляє The Guardian.
Почеттіно відреагував на чутки про бажання очолити Манчестер Юнайтед
Представники манкуніанців вже контактували з колишнім наставником Барселони. 57-річному фахівцю пропонують короткостроковий контракт. Вальверде залишається без роботи після звільнення з каталонського клубу у січні 2020-го.
Манчестер Юнайтед нещодавно попрощався із Сульшером, призначивши тимчасовим виконувачем обов'язків Майкла Карріка.
Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter