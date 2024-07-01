Манчестер Юнайтед розпочав перемовини з Баварією щодо зіркового захисника
Захисник збірної Нідерландів та Баварії Маттейс де Лігт близький до зміни клубної прописки.
Манчестер Юнайтед після відходу Рафаеля Варана шукав центрального захисника. "Червоні дияволи" націлилися на Маттейса де Лігта з Баварії.
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За інформацією De Telegraaf, манкуніанці запропонували футболісти угоду на п'ять років. Зараз тривають переговори з його агентами. Вважається, що скоро сторони зможуть досягти домовленості. Крім того, Манчестер Юнайтед і Баварія вже ведуть переговори про суму трансферу.
Нагадаємо, що Маттейс де Лігт приєднався до мюнхенців у 2022 році. Загалом нідерландець зіграв за Баварію у 73 матчах у всіх турнірах. В його активі п'ять голів та дві результативні передачі.