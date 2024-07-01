Захисник збірної Нідерландів та Баварії Маттейс де Лігт близький до зміни клубної прописки.

Манчестер Юнайтед після відходу Рафаеля Варана шукав центрального захисника. "Червоні дияволи" націлилися на Маттейса де Лігта з Баварії.

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За інформацією De Telegraaf, манкуніанці запропонували футболісти угоду на п'ять років. Зараз тривають переговори з його агентами. Вважається, що скоро сторони зможуть досягти домовленості. Крім того, Манчестер Юнайтед і Баварія вже ведуть переговори про суму трансферу.

Нагадаємо, що Маттейс де Лігт приєднався до мюнхенців у 2022 році. Загалом нідерландець зіграв за Баварію у 73 матчах у всіх турнірах. В його активі п'ять голів та дві результативні передачі.

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