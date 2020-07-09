Манчестер Юнайтед розпочав переговори з Погба щодо нового контракту

Французький хавбек Поль Погба може заробити на новий контракт в Манчестері. "Червоні дияволи" хочуть зберегти свою зірку.

Манчестер Юнайтед вступив у перемовини з Погба для продовження контракту, інформує відомий журналіст Фабріціо Романо. Поль чекає, коли клуб сформує першу чітку пропозицію, після чого дасть відповідь. Поки що сторони не дійшли згоди щодо продовження співпраці.

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Погба за карантин нарешті вилікувався та повернувся на поле. Француз чудово доповнив нового лідера МЮ Бруну Фернандеша та просто розриває. Очевидно, що це спонукало "дияволів" розпочати переговори – поточний контракт завершується наступного літа (є опція продовження ще на рік).

Уле Гуннар Сульшер сподівається, що Поль підпише нову угоду, однак гравець нещодавно натякав, що не проти змінити прописку. Головна проблема Погба – відсутність стабільності. У нинішньому сезоні француз провів лише 13 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 4 асисти.

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