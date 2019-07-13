Манчестер Юнайтед розпочав передсезонну підготовку з перемоги над Перт Глорі

Манчестер Юнайтед успішно стартував на передсезонних зборах в Австралії.

Товариський матч

Манчестер Юнайтед – Перт Глорі – 2:0

Голи: Рашфорд, 60, Гарнер, 85

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Австралійські поціновувачі футболу, на жаль, не побачили голів у першому таймі цього спарингу.

Після перерви манкуніанці прокинулись і Маркус Рашфорд потішив місцевих фанатів забитим голом. Підопічні Сульшера не мали наміру на цьому зупинятись та вдруге відзначились вже наприкінці зустрічі. Влучного удару завдав 18-річний хавбек МЮ Джеймс Гарнер. В підсумку справедлива перемога Юнайтед – 2:0.

Наступний поєдинок манкуніанці проведуть 17 липня проти свої земляків з Лідса.

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