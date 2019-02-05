Манчестер Юнайтед розпочав перемовини з Решфордом щодо нового контракту

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд може підписати нову угоду з манкуніанським клубом.

За інформацією Sky Sports, керівництво Манчестер Юнайтед вже зустрічалося із агентами англійського нападника. Під час зустрічі сторони обговорювали деталі нового контракту Решфорда з клубом.

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"Червоні дияволи" готові збільшити зарплатню Маркусу, щоб він залишився на Олд Траффорд. Чинна угода гравця з Манчестером діє до 2020 року з можливістю пролонгації ще на один рік.

До слова, Решфорд – вихованець Манчестер Юнайтед. У послугах футболіста зацікавлені Ювентус та Реал.

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