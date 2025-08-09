Манчестер Юнайтед зіграв проти Фіорентини у товариському матчі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Манчестер Юнайтед – Фіорентина – 1:1

Голи: Госенс, 25 (аг) – Сом, 8

"Червоні дияволи" розпочали весело проти Фіорентини. Подача кутового італійцями призвела до гола, оскільки оборонці Манчестер Юнайтед залишили без уваги великий шмат штрафного майданчика. М'яч без проблем опинився у Сома, який і оформив гол.

Ще до перерви англійці відігралися. І теж посприяв кутовий. Бруно Фернандес подав стандарт, Лені Йоро вистрибнув вище за всіх, утім, м'яч у ворота влетів після дотику Госенса. Трохи пізніше Йоро мав шанс відзначитися після подачі Мбембо, але Де Хеа парирував удар.

До слова, Фіорентина є потенційним суперником Полісся в Лізі конференцій, якщо житомирці пройдуть Пакш.

