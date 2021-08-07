Представники англійської Прем'єр-ліги продовжують підготовку до нового сезону. На Олд Траффорд Манчестер Юнайтед у контрольному поєдинку знищив ліверпульський Евертон.

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Манчестер Юнайтед – Евертон – 4:0

Голи: Грінвуд, 8, Магвайр, 15, Фернандеш, 29, Далот, 90+2

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Усі запитання щодо переможця матчу "червоні дияволи" зняли в стартові півгодини. Повів у рахунку Юнайтед уже на 8-й хвилині: Дінь і Пікфорд влаштували клоунаду на лінії штрафного майданчика "ірисок", а їхнім подарунком скористався Мейсон Грінвуд і спокійно відправив м'яч у ворота.

Another quickfire start for the Reds #MUFC @MasonGreenwood — Manchester United (@ManUtd) August 7, 2021

Далі спрацювала зв'язка збірної Англії. На 15-й хвилині Шоу класно подав кутовий із лівого флангу, а Харрі Магуайр виграв другий поверх і головою спрямував "смугастого" в дев'ятку воріт Евертона. На 29-й Бруну Фернандеш вкотре підтвердив реноме фахівця зі стандартів – португалець майстерним ударом над стінкою поклав м'яч під перекладину.

Серія замін у перерві та в другому таймі збила атакувальний ритм МЮ. Як наслідок, у другій половині манкуніанці забили лише одного разу – в доданий арбітром час. Це Діогу Далот вдало використав передачу Фреда та підвищив власні шанси залишитися із командою на сезон 2021/22.

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