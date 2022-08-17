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Вінгер Челсі Крістіан Пулішіч став новою ціллю "червоних дияволів", інформує The Athletic.

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Взимку 2019-го лондонці віддали за зірку Борусії Д 64 млн євро, але постійні травми не дають гравцю розвиватися на Стемфорд Брідж. Новий сезон Пулішіч також розпочав на лаві запасних, тому американця приваблює ідея відправитися у оренду навіть у кризовий МЮ. Попереду ЧС-2022, на якому вінгер буде головною надією збірної США.

Челсі наразі не визначився, чи готовий відпускати Пулішіча в інший клуб АПЛ. Раніше вінгера пов'язували з Ньюкаслом, Атлетіко і Ювентусом.

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