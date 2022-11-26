Ерік Тен Хаг запропонував керівництву клубу 2 гравців на місце 37-річного португальця, стверджує ESPN.

Циганков має шанс піти європейськими слідами Зінченка – зірку Динамо бачать заміною 50-мільйонній сенсації ЧС

Йдеться про Рафаеля Леау і Коді Гакпо. За першого Мілан вимагає щонайменше 100 млн євро, тому січневий перехід виглядає малоймовірно. Гакпо коштує близько 50 млн і міг опинитися на Олд Траффорд ще влітку. Якщо МЮ цього разу доведе справу із зіркою ПСВ до кінця, то може допомогти Віктору Циганкову перебратися в Ейндховен.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Роналду вирішили достроково розірвати контракт після скандального інтерв'ю португальця.

Португалія перестріляла Гану в неоднозначному матчі ЧС-2022 – скандальний історичний рекорд Роналду, дубль асистів Бруну