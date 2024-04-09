Мерто покинув Манчестер Юнайтед після 10 років роботи в клубі, інформує ВВС. Він прийшов до табору "червоних дияволів" 2013 року з Евертона і став головою відділу розвитку молоді. У 2021 він змінив посаду і став директором із футбольних питань. Саме Мерто у 2022 році запросив на посаду головного тренера Еріка Тен Хага.

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Про підготовку відходу Мерто англійські ЗМІ повідомляли ще в грудні 2023 року. The Athletic інформував про те, що Джон знову перебереться на нову посаду в Манчестер Юнайтед, але він вирішив покинути клуб остаточно.

Кілька днів тому Тен Хаг висловив упевненість у тому, що продовжить тренувати команду і в наступному сезоні. "Я не сумніваюся, що наступного року я продовжу працювати тут тренером", – заявив він.

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