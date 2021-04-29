Манчестер Юнайтед приймає Рому в рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги Європи. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Рома стартував о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "Футбол 1". Онлайн гру можна переглянути на платформах MEGOGO та oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Уле Гуннар Сульшер досі не виграв з Манчестер Юнайтед жодного трофею. "Дияволи" фактично вже знають своє місце в чемпіонаті, тому можуть повністю сконцентруватися на Лізі Європи. Рома також кидає всі сили на єврокубок, але з інших причин. "Вовки" провалилися в Серії А, а перемога в Лізі Європи – єдиний шанс Паулу Фонсеки врятувати сезон.

Стартові склади команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Мактомінай, Фред – Рашфорд, Фернандеш, Погба – Кавані.

Запасні: Грант, Хендерсон, Байлі, Мата, Грінвуд, Амад, Джеймс, Теллес, Матіч, Вільямс, ван де Беек, Туанзебе.

Рома: Лопес – Смоллінг, Крістанте, Ібаньєс – Карсдорп, Діавара, Верету, Спінаццола – Пеллегріні, Мхітарян – Джеко.

Запасні: Міранте, Фусато, Вільяр, Сантон, Майораль, Кумбулла, Карлес, Бруно, Ч'єрво, Дарбо.

Манчестер Юнайтед – Рома: анонс півфіналу Ліги Європи