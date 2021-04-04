Форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль може більше не з'явитись на полі у поточному сезоні.

"На жаль, він потягнув зв'язки коліна в розташуванні збірної Франції. Втратити Антоні, ймовірно, до кінця сезону – це дуже розчаровує, особливо з огляду на те, що зі збірної були сигнали про те, що травма несерйозна, але насправді все виглядає погано", – наводить слова Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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Нагадаємо, Марсьяль був замінений на 59 хвилині матчу відбору до ЧС-2022 проти Казахстану, проте лікарі збірної Франції не заявляли про серйозні проблеми форварда.

До слова, Антоні провів 36 матчів у складі Манчестер Юнайтед, записавши до свого активу 7 голів та 8 асистів.

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