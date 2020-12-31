Манчестер Юнайтед ризикує втратити Мактоміная на тривалий термін

Прогнози лікарів МЮ щодо здоров'я хавбека Скотта Мактоміная виявились не надто радісними.

Скотт Мактомінай зазнав травми у матчі 19-го туру АПЛ проти Ньюкасла (4:1). Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер заявляв, що молодому таланту знадобиться 2-3 тижні на відновлення.

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Проте за висновками лікарів пошкодження виявилось серйознішим, ніж очікувалось, і Скотт ризикує пропустити до двох місяців, повідомляє Daily Mail.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Мактомінай провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом. Після 20-ти турів АПЛ Юнайтед розташувався на 5-й сходинці.

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