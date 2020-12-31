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Манчестер Юнайтед ризикує втратити Мактоміная на тривалий термін

13:10 14 Читать на русском
Манчестер Юнайтед ризикує втратити Мактоміная на тривалий термін
Травма Мактоміная / Фото AP

Прогнози лікарів МЮ щодо здоров'я хавбека Скотта Мактоміная виявились не надто радісними.

24’ Антоні Марсьяль
36’ Мейсон Грінвуд
42’ Маркус Рашфорд
51’ Антоні Марсьяль
 
Метью Лонгстафф 17’
17’ Метью Лонгстафф
24’ Антоні Марсьяль
36’ Мейсон Грінвуд
42’ Маркус Рашфорд
51’ Антоні Марсьяль

Скотт Мактомінай зазнав травми у матчі 19-го туру АПЛ проти Ньюкасла (4:1). Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер заявляв, що молодому таланту знадобиться 2-3 тижні на відновлення.

Сульшер пояснив відсутність двох ключових гравців у матчі проти Бернлі

Проте за висновками лікарів пошкодження виявилось серйознішим, ніж очікувалось, і Скотт ризикує пропустити до двох місяців, повідомляє Daily Mail.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Мактомінай провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом. Після 20-ти турів АПЛ Юнайтед розташувався на 5-й сходинці.

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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Скотт Мактомінай Скотт Мактомінай
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