Ральф Рангнік може затриматися з повноцінним початком роботи на чолі Манчестер Юнайтед.

Спочатку німцю потрібно вирішити усі питання з дозволом на роботу у Британії, яка дещо змінила правила після виходу з ЄС, повідомляє ESPN.

Манчестер Юнайтед влітку може призначити тренером "огидного" Манчіні – трагедія Італії посприяє процесу

Рангнік зобов'язаний довести свою кваліфікацію, оскільки вже понад 2 роки не займався тренерською діяльністю. Новий керманич МЮ проведе співбесіду зі спеціальною комісією Футбольної асоціації. Ця процедура виглядає формальністю, але може забрати багато часу. У найгіршому разі німець затримається до середини грудня і не буде безпосередньо керувати командою.

На матч проти Арсенала (2-го грудня) "червоних дияволів" точно виведе виконувач обов'язків Майкл Каррік. Далі на МЮ чекають протистояння з Крістал Пелас, Янг Бойз і Норвічем.

Шевченко проти Мілана, інше Класіко для Реала, іспит Джеррарда перед маестро й історичні битви Англії: топ-матчі мідвіку