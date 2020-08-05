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Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до Теллеса – його ведуть ПСЖ і Манчестер Сіті

12:46 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до Теллеса – його ведуть ПСЖ і Манчестер Сіті
Алекс Теллес / Global Imagens

Оборонець Порту Алекс Теллес потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

Результативний фулбек влітку може опинитися на Олд Траффорд, стверджує A Bola.

Шоу та ще 1 оборонець Манчестер Юнайтед вилетіли із заявки на Лігу Європи

МЮ нібито зробив Теллеса трансферною ціллю у міжсезоння. Тренерський штаб "червоних дияволів" хоче, щоб універсал нав'язав конкуренцію Люку Шоу на фланзі. Манкуніанцям у боротьбі за 27-річного бразильця доведеться витримати конкуренцію ПСЖ, лондонського Челсі, а також галасливих сусідів із Манчестер Сіті.

У сезоні 2019/20 Алекс Теллес провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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